Что больше всего раздражает пассажиров в самолете - перечень

Ребенок путешествует на самолете. Фото: Pinterest

Путешествие самолетом — это всегда приключение, однако не всегда приятное. Даже если вы выгодно приобрели авиабилет с местом у окна, перелет может превратиться в настоящее испытание.

Об этом пишет Daily Express.

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Поведение пассажиров, которое раздражает

Представители страховой компании Staysure опросили 2000 пассажиров и выяснили, какие вещи больше всего их беспокоят и раздражают во время полетов.

Более 36% пассажиров раздражают дети, которые бьют ногой по спинке стула и громко плачут.

Исследование также показало, что 14% пассажиров раздражают другие путешественники, которые начинают забирать свои чемоданы из верхних шкафчиков, когда самолет еще не приземлился. В список также вошли громкие разговоры и пользование телефоном без наушников.

Пассажиры в самолете. Фото: Freepik

Топ-10 вещей в поведении пассажиров, которые раздражают других

дети, которые толкают спинку кресла; дети, которые плачут или нарушают покой; пассажиры, которые откидывают сиденья; пьяные пассажиры; использование смартфона без наушников; громкие разговоры; люди, которые долго кладут чемоданы в верхний шкафчик во время посадки; люди встают, которые начинают забирать свои чемоданы до того, как самолет приземлится; люди, которые громко смеются; пассажиры, тянущие спинку вашего кресла, чтобы встать.

Напомним, мы рассказывали о самом опасном автобусном маршруте в мире. Также мы писали, что Disneyland вскоре появится на Ближнем Востоке.