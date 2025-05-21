Что больше всего раздражает пассажиров в самолете - перечень

Топ-10 вещей, которые раздражают пассажиров в самолете
Путешествие самолетом — это всегда приключение, однако не всегда приятное. Даже если вы выгодно приобрели авиабилет с местом у окна, перелет может превратиться в настоящее испытание.
Об этом пишет Daily Express.
Поведение пассажиров, которое раздражает
Представители страховой компании Staysure опросили 2000 пассажиров и выяснили, какие вещи больше всего их беспокоят и раздражают во время полетов.
Более 36% пассажиров раздражают дети, которые бьют ногой по спинке стула и громко плачут.
Исследование также показало, что 14% пассажиров раздражают другие путешественники, которые начинают забирать свои чемоданы из верхних шкафчиков, когда самолет еще не приземлился. В список также вошли громкие разговоры и пользование телефоном без наушников.
Топ-10 вещей в поведении пассажиров, которые раздражают других
- дети, которые толкают спинку кресла;
- дети, которые плачут или нарушают покой;
- пассажиры, которые откидывают сиденья;
- пьяные пассажиры;
- использование смартфона без наушников;
- громкие разговоры;
- люди, которые долго кладут чемоданы в верхний шкафчик во время посадки;
- люди встают, которые начинают забирать свои чемоданы до того, как самолет приземлится;
- люди, которые громко смеются;
- пассажиры, тянущие спинку вашего кресла, чтобы встать.
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