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TikTok-тренд, через який вас можуть не пустити на літак

Ua en ru
Дата публікації: 19 травня 2025 19:36
Шкідливий TikTok- тренд, який зіпсує вашу відпустку
Аеропорт. Фото: Pexels

У соцмережі TikTok став популярним тренд, у якому користувачі порівнюють реального себе зі своїм фото в закордонному паспорті. Документ видається на 10 років і хочеться виглядати якнайкраще, проте не варто зловживати косметикою. 

Про це пише Daily Express.

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Якщо вам потрібно оновити паспорт перед наступною великою відпусткою, будьте обережними. Не варто робити яскравий  макіяж. Експерти попереджають, що якщо ви будете слідувати популярному тренду в соціальних мережах, вас можуть не пустити на борт літака.

Нині існує багато лайфхаків, як за допомогою косметики збільшити губи й очі, чи навпаки зменшити ніс, чи лоб. Через такі трюки ви виглядатимете на фото буквально іншою людиною і працівники аеропорту можуть не пропустити вас на свій рейс.

"Витончений макіяж — це чудовий компроміс. Спробуйте легкий тональний крем або BB-крем, щоб вирівняти колір обличчя, трохи консилера, щоб приховати мішки та синці під очима. Підкресліть брови, а також нанесіть нейтральні тіні та легкий шар туші для вій", — порекомендувала візажист Риса Пхоммачан.

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Закордонний паспорт. Фото: З відкритих джерел

Фахівець також порадила добре зволожити шкіру перед польотом та пити багато води, щоб уникнути набряків після подорожі.

Нагадаємо, ми розповідали, яких продуктів краще уникати на курортах all-inclusive. Також досвідчена туристка розкрила, як безпечно мандрувати самій.

аеропорти подорож поради туризм паспорт
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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