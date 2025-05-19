Шкідливий TikTok- тренд, який зіпсує вашу відпустку

Аеропорт. Фото: Pexels

У соцмережі TikTok став популярним тренд, у якому користувачі порівнюють реального себе зі своїм фото в закордонному паспорті. Документ видається на 10 років і хочеться виглядати якнайкраще, проте не варто зловживати косметикою.

Про це пише Daily Express.

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Якщо вам потрібно оновити паспорт перед наступною великою відпусткою, будьте обережними. Не варто робити яскравий макіяж. Експерти попереджають, що якщо ви будете слідувати популярному тренду в соціальних мережах, вас можуть не пустити на борт літака.

Нині існує багато лайфхаків, як за допомогою косметики збільшити губи й очі, чи навпаки зменшити ніс, чи лоб. Через такі трюки ви виглядатимете на фото буквально іншою людиною і працівники аеропорту можуть не пропустити вас на свій рейс.

"Витончений макіяж — це чудовий компроміс. Спробуйте легкий тональний крем або BB-крем, щоб вирівняти колір обличчя, трохи консилера, щоб приховати мішки та синці під очима. Підкресліть брови, а також нанесіть нейтральні тіні та легкий шар туші для вій", — порекомендувала візажист Риса Пхоммачан.

Закордонний паспорт. Фото: З відкритих джерел

Фахівець також порадила добре зволожити шкіру перед польотом та пити багато води, щоб уникнути набряків після подорожі.

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