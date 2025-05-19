Шкідливий TikTok- тренд, який зіпсує вашу відпустку

TikTok-тренд, через який вас можуть не пустити на літак
У соцмережі TikTok став популярним тренд, у якому користувачі порівнюють реального себе зі своїм фото в закордонному паспорті. Документ видається на 10 років і хочеться виглядати якнайкраще, проте не варто зловживати косметикою.
Про це пише Daily Express.
Чому не варто довіряти соцмережам
Якщо вам потрібно оновити паспорт перед наступною великою відпусткою, будьте обережними. Не варто робити яскравий макіяж. Експерти попереджають, що якщо ви будете слідувати популярному тренду в соціальних мережах, вас можуть не пустити на борт літака.
Нині існує багато лайфхаків, як за допомогою косметики збільшити губи й очі, чи навпаки зменшити ніс, чи лоб. Через такі трюки ви виглядатимете на фото буквально іншою людиною і працівники аеропорту можуть не пропустити вас на свій рейс.
"Витончений макіяж — це чудовий компроміс. Спробуйте легкий тональний крем або BB-крем, щоб вирівняти колір обличчя, трохи консилера, щоб приховати мішки та синці під очима. Підкресліть брови, а також нанесіть нейтральні тіні та легкий шар туші для вій", — порекомендувала візажист Риса Пхоммачан.
Фахівець також порадила добре зволожити шкіру перед польотом та пити багато води, щоб уникнути набряків після подорожі.
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