Вредный TikTok- тренд, который испортит ваш отпуск

TikTok-тренд, из-за которого вас могут не пустить на самолет
В соцсети TikTok стал популярным тренд, в котором пользователи сравнивают реального себя со своим фото в загранпаспорте. Документ выдается на 10 лет и хочется выглядеть как можно лучше, однако не стоит злоупотреблять косметикой.
Об этом пишет Daily Express.
Почему не стоит доверять соцсетям
Если вам нужно обновить паспорт перед следующим большим отпуском, будьте осторожны. Не стоит делать яркий макияж. Эксперты предупреждают, что если вы будете следовать популярному тренду в социальных сетях, вас могут не пустить на борт самолета.
Сейчас существует много лайфхаков, как с помощью косметики увеличить губы и глаза, или наоборот уменьшить нос, или лоб. Из-за таких трюков вы будете выглядеть на фото буквально другим человеком и работники аэропорта могут не пропустить вас на свой рейс.
"Изящный макияж — это отличный компромисс. Попробуйте легкий тональный крем или BB-крем, чтобы выровнять цвет лица, немного консилера, чтобы скрыть мешки и синяки под глазами. Подчеркните брови, а также нанесите нейтральные тени и легкий слой туши для ресниц", — порекомендовала визажист Риса Пхоммачан.
Специалист также посоветовала хорошо увлажнить кожу перед полетом и пить много воды, чтобы избежать отеков после путешествия.
Напомним, мы рассказывали, каких продуктов лучше избегать на курортах all-inclusive. Также опытная туристка раскрыла, как безопасно путешествовать самой.
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