Вредный TikTok- тренд, который испортит ваш отпуск

Аэропорт. Фото: Pexels

В соцсети TikTok стал популярным тренд, в котором пользователи сравнивают реального себя со своим фото в загранпаспорте. Документ выдается на 10 лет и хочется выглядеть как можно лучше, однако не стоит злоупотреблять косметикой.

Об этом пишет Daily Express.

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Если вам нужно обновить паспорт перед следующим большим отпуском, будьте осторожны. Не стоит делать яркий макияж. Эксперты предупреждают, что если вы будете следовать популярному тренду в социальных сетях, вас могут не пустить на борт самолета.

Сейчас существует много лайфхаков, как с помощью косметики увеличить губы и глаза, или наоборот уменьшить нос, или лоб. Из-за таких трюков вы будете выглядеть на фото буквально другим человеком и работники аэропорта могут не пропустить вас на свой рейс.

"Изящный макияж — это отличный компромисс. Попробуйте легкий тональный крем или BB-крем, чтобы выровнять цвет лица, немного консилера, чтобы скрыть мешки и синяки под глазами. Подчеркните брови, а также нанесите нейтральные тени и легкий слой туши для ресниц", — порекомендовала визажист Риса Пхоммачан.

Заграничный паспорт. Фото: Из открытых источников

Специалист также посоветовала хорошо увлажнить кожу перед полетом и пить много воды, чтобы избежать отеков после путешествия.

Напомним, мы рассказывали, каких продуктов лучше избегать на курортах all-inclusive. Также опытная туристка раскрыла, как безопасно путешествовать самой.