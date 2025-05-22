В мережі завірусився міст біля Фудзі в Японії — в чому його унікальність

Міст мрії Фудзі. Фото: Facebook/Japan Moments

Мешканці Японії скаржаться на збільшення кількості туристів Фудзі після будівництва нового мосту. Річ у тім, що з нього відкривається вид на одну з найбільш знакових визначних пам'яток країни.

Про це пише Daily Express.

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Міст був побудований у 2016 році за підтримки уряду з метою популяризації регіону серед туристів. Завдяки тому, що з нього відкриваються неперевершені краєвиди на легендарну гору, міст став надзвичайно популярним. У пікові дні міст відвідує понад 1 000 туристів, що стало справжньою проблемою для місцевих жителів. Вони скаржаться, що мандрівники займають їх прибудинкові території та парковки своїми авто. Окрім того, вузькі дороги не витримують такого сильного навантаження.

Уряд зробив кілька кроків для подолання цієї проблеми. Зокрема, встановив знаки різними мовами, які закликають відвідувачів з повагою ставитися до місцевих жителів, і забезпечив безкоштовну автостоянку. Однак, поки ці рішення не вирішили проблеми.

Гора Фудзі — найвища вершина Японії. Це діючий вулкан, розташований приблизно в 100 км від столиці країни Токіо.

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