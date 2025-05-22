В мережі завірусився міст біля Фудзі в Японії — в чому його унікальність

Збирає більше 1000 туристів — в Японії став популярним новий міст
Мешканці Японії скаржаться на збільшення кількості туристів Фудзі після будівництва нового мосту. Річ у тім, що з нього відкривається вид на одну з найбільш знакових визначних пам'яток країни.
Про це пише Daily Express.
Чому варто відвідати міст мрії Фудзі
Міст був побудований у 2016 році за підтримки уряду з метою популяризації регіону серед туристів. Завдяки тому, що з нього відкриваються неперевершені краєвиди на легендарну гору, міст став надзвичайно популярним. У пікові дні міст відвідує понад 1 000 туристів, що стало справжньою проблемою для місцевих жителів. Вони скаржаться, що мандрівники займають їх прибудинкові території та парковки своїми авто. Окрім того, вузькі дороги не витримують такого сильного навантаження.
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Уряд зробив кілька кроків для подолання цієї проблеми. Зокрема, встановив знаки різними мовами, які закликають відвідувачів з повагою ставитися до місцевих жителів, і забезпечив безкоштовну автостоянку. Однак, поки ці рішення не вирішили проблеми.
Гора Фудзі — найвища вершина Японії. Це діючий вулкан, розташований приблизно в 100 км від столиці країни Токіо.
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