В сети завирусился мост возле Фудзи в Японии — в чем его уникальность

Собирает более 1000 туристов — в Японии стал популярным мост
Жители Японии жалуются на увеличение количества туристов Фудзи после строительства нового моста. Дело в том, что с него открывается вид на одну из самых знаковых достопримечательностей страны.
Об этом пишет Daily Express.
Почему стоит посетить мост мечты Фудзи
Мост был построен в 2016 году при поддержке правительства с целью популяризации региона среди туристов. Благодаря тому, что с него открываются непревзойденные виды на легендарную гору, мост стал чрезвычайно популярным. В пиковые дни мост посещает более 1 000 туристов, что стало настоящей проблемой для местных жителей. Они жалуются, что путешественники занимают их придомовые территории и парковки своими авто. Кроме того, узкие дороги не выдерживают такой сильной нагрузки.
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Правительство предприняло несколько шагов для преодоления этой проблемы. В частности, установило знаки на разных языках, призывающие посетителей с уважением относиться к местным жителям, и обеспечило бесплатную автостоянку. Однако, пока эти решения не решили проблемы.
Гора Фудзи — самая высокая вершина Японии. Это действующий вулкан, расположенный примерно в 100 км от столицы страны Токио.
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