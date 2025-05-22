В сети завирусился мост возле Фудзи в Японии — в чем его уникальность

Мост мечты Фудзи. Фото: Facebook/Japan Moments

Жители Японии жалуются на увеличение количества туристов Фудзи после строительства нового моста. Дело в том, что с него открывается вид на одну из самых знаковых достопримечательностей страны.

Об этом пишет Daily Express.

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Мост был построен в 2016 году при поддержке правительства с целью популяризации региона среди туристов. Благодаря тому, что с него открываются непревзойденные виды на легендарную гору, мост стал чрезвычайно популярным. В пиковые дни мост посещает более 1 000 туристов, что стало настоящей проблемой для местных жителей. Они жалуются, что путешественники занимают их придомовые территории и парковки своими авто. Кроме того, узкие дороги не выдерживают такой сильной нагрузки.

Правительство предприняло несколько шагов для преодоления этой проблемы. В частности, установило знаки на разных языках, призывающие посетителей с уважением относиться к местным жителям, и обеспечило бесплатную автостоянку. Однако, пока эти решения не решили проблемы.

Гора Фудзи — самая высокая вершина Японии. Это действующий вулкан, расположенный примерно в 100 км от столицы страны Токио.

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