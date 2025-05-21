В Китаї обвалилася вежа — чи постраждав хтось

Барабанна вежа Фен'ян в Китаї. Фото: reddit.com

Відвідувачі багатовікового туристичного об'єкта на сході Китаю були змушені рятуватися після того, як сотні черепиць на даху відірвалися і каскадом впали на землю. Мова йде про Барабанну вежу Фен'ян, побудовану в 1375 році.

Про це повідомляє CNN.

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Вежа є головною туристичною визначною пам'яткою в провінції Аньхой, яка знаходиться приблизно в 320 км від столиці Китаю Пекіна.

Зазначається, що в понеділок, 19 травня, сотні черепиць почали зісковзувати з даху і падати на землю, здіймаючи величезну хмару сіро-коричневого пилу. Повідомляється, що обвал стався лише через рік після ремонту даху.

Бюро культури і туризму повідомило, що на щастя, ніхто не постраждав.

Повіт Фен'ян славиться своєю історією та культурою. Він був рідним містом Чжу Юаньчжана (імператора Хунву), засновника династії Мін. Хунву керував процвітаючою епохою, що прославилася потужною міжнародною торгівлею та зростанням населення.

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