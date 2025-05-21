В Китае обвалилась башня - пострадал ли кто-то

Барабанная башня Феньян в Китае. Фото: reddit.com

Посетители многовекового туристического объекта на востоке Китая были вынуждены спасаться после того, как сотни черепиц на крыше оторвались и каскадом упали на землю. Речь идет о Барабанной башне Фэньян, построенной в 1375 году.

Об этом сообщает CNN.

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Башня является главной туристической достопримечательностью в провинции Аньхой, которая находится примерно в 320 км от столицы Китая Пекина.

Отмечается, что в понедельник, 19 мая, сотни черепиц начали соскальзывать с крыши и падать на землю, поднимая огромное облако серо-коричневой пыли. Сообщается, что обвал произошел всего через год после ремонта крыши.

Бюро культуры и туризма сообщило, что к счастью, никто не пострадал.

Уезд Фэньян славится своей историей и культурой. Он был родным городом Чжу Юаньчжана (императора Хунву), основателя династии Мин. Хунву руководил процветающей эпохой, прославившейся мощной международной торговлей и ростом населения.

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