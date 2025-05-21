В Китае обвалилась башня - пострадал ли кто-то

В Китае обвалилась 600-летняя знаковая башня — видео
Посетители многовекового туристического объекта на востоке Китая были вынуждены спасаться после того, как сотни черепиц на крыше оторвались и каскадом упали на землю. Речь идет о Барабанной башне Фэньян, построенной в 1375 году.
Об этом сообщает CNN.
Что произошло на туристической локации в Китае
Башня является главной туристической достопримечательностью в провинции Аньхой, которая находится примерно в 320 км от столицы Китая Пекина.
Отмечается, что в понедельник, 19 мая, сотни черепиц начали соскальзывать с крыши и падать на землю, поднимая огромное облако серо-коричневой пыли. Сообщается, что обвал произошел всего через год после ремонта крыши.
Бюро культуры и туризма сообщило, что к счастью, никто не пострадал.
Уезд Фэньян славится своей историей и культурой. Он был родным городом Чжу Юаньчжана (императора Хунву), основателя династии Мин. Хунву руководил процветающей эпохой, прославившейся мощной международной торговлей и ростом населения.
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