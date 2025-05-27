В какой стране в McDonald's продают алкоголь в McDonald's

Заведение McDonald's. Иллюстративное фото: pexels.com

McDonald's в каждой стране отличается своим меню. Турист посетил один из лучших быстрых ресторанов в Испании и поделился своими впечатлениями.

Об этом пишет Daily Express.

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Пиво в McDonald's

Мужчина посетил ресторан в Бенидорме, с террасы которого открываются невероятные виды. Кроме того, в испанском филиале даже подают крафтовое пиво с названием McBeer. Турист не мог обойти такой нетипичный для McDonald's напиток и заказал к нему McExtreme Tutti Pepperoni и картофель фри. Оба блюда ему были не по вкусу.

Мужчина также попробовал картофель фри Italian Taster McShaker. Он положил его в пакет и потряс, чтобы перемешать со специями и маслом. Однако и это блюдо ему не понравилось.

А вот пиво, по мнению путешественника, было довольно вкусным, и он советует его попробовать каждому, кто планирует свой визит в испанский Бенидорм.

Напомним, мы писали о пушистом нарушителе в Таиланде. Также турист поделился впечатлениями от китайской кухни.