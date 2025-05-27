В какой стране в McDonald's продают алкоголь в McDonald's

Турист показал, в каком зарубежном McDonald's есть алкоголь
McDonald's в каждой стране отличается своим меню. Турист посетил один из лучших быстрых ресторанов в Испании и поделился своими впечатлениями.
Об этом пишет Daily Express.
Пиво в McDonald's
Мужчина посетил ресторан в Бенидорме, с террасы которого открываются невероятные виды. Кроме того, в испанском филиале даже подают крафтовое пиво с названием McBeer. Турист не мог обойти такой нетипичный для McDonald's напиток и заказал к нему McExtreme Tutti Pepperoni и картофель фри. Оба блюда ему были не по вкусу.
Мужчина также попробовал картофель фри Italian Taster McShaker. Он положил его в пакет и потряс, чтобы перемешать со специями и маслом. Однако и это блюдо ему не понравилось.
А вот пиво, по мнению путешественника, было довольно вкусным, и он советует его попробовать каждому, кто планирует свой визит в испанский Бенидорм.
@harrytokky
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Напомним, мы писали о пушистом нарушителе в Таиланде. Также турист поделился впечатлениями от китайской кухни.
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