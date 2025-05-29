Чому в Китаї категорично не можна допомагати перехожим

Вулиці Китаю. Фото: pexels.com

В кожній країні є свої звичаї та правила, незнання яких може доставити туристу чимало клопоту. Зокрема, за звичний для нас жест ввічливості в Китаї вас можуть затаскати по судах.

Про це пише Ukr.Media.

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Чому китайці не оцінять вашу допомогу

Українці звикли допомагати іншим. Навіть під звичної прогулянки спостерігаєш, якщо хтось притримає двері в кав'ярні молодій мамі чи допоможе донести бабусі важку сумку. Проте в Китаї такий жест ввічливості не оцінять.

Справа у тому, що китайці бояться допомагати іншим. Країна є досить бюрократичною і звичайний перехожий, якому ви випадково допоможете на вулиці, може подати на вас до суду і змусити заплатити кругленький штраф "за нанесену шкоду".

"Це звучить як жарт, а насправді подібна практика в Китаї є досить поширеним явищем, і люди, по доброті душевній прийшовши на допомогу ближньому, замість подяки, отримують або своєрідний "штраф", нібито за неправильні дії, або звинувачення в причетності до інциденту", — йдеться в статті.

Судове рішення. Фото: pexels.com

Така неприємна історія трапилася із 3 школярами, які вирішили допомогти бабусі, що впала. Старенька не лише не подякувала, а й подала на хлопців до суду із вимогою компенсації в 20 000 юанів (3 290$). Суд все ж з'ясував істину і бабуся отримала 7 діб арешту за наклеп.

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