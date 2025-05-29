Почему в Китае категорически нельзя помогать прохожим

Улицы Китая. Фото: pexels.com

В каждой стране есть свои обычаи и правила, незнание которых может доставить туристу немало хлопот. В частности, за привычный для нас жест вежливости в Китае вас могут затаскать по судам.

Об этом пишет Ukr.Media.

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Почему китайцы не оценят вашу помощь

Украинцы привыкли помогать другим. Даже во время привычной прогулки наблюдаешь, если кто-то придержит дверь в кафе молодой маме или поможет донести бабушке тяжелую сумку. Однако в Китае такой жест вежливости не оценят.

Дело в том, что китайцы боятся помогать другим. Страна является достаточно бюрократической и обычный прохожий, которому вы случайно поможете на улице, может подать на вас в суд и заставить заплатить кругленький штраф "за нанесенный ущерб".

"Это звучит как шутка, а на самом деле подобная практика в Китае является довольно распространенным явлением, и люди, по доброте душевной придя на помощь ближнему, вместо благодарности, получают либо своеобразный "штраф", якобы за неправильные действия, либо обвинения в причастности к инциденту", — говорится в статье.

Судебное решение. Фото: pexels.com

Такая неприятная история случилась с 3 школьниками, которые решили помочь упавшей бабушке. Старушка не только не поблагодарила, но и подала на ребят в суд с требованием компенсации в 20 000 юаней (3 290$). Суд все же выяснил истину и бабушка получила 7 суток ареста за клевету.

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