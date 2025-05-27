Що здивувало японку в Україні

Вулички Японії. Фото: pexels.com

Кухня, звичаї та культура азійських та європейських країн помітно відрізняється. Жителька Японії поділилась, що її здивувало в Україні.

Про це пише Ukr.Media.

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Закохані пари в Японії дуже стримані. В цій країні майже не зустріти молодь, яка відкрито цілується та обіймається в публічному місці. Для жительки цієї було дуже дивно бачити пари, які відкрито сваряться на публіці.

Окрім того, в Японії заведено бути ввічливим та ніколи не казати поганих речей знайомим чи незнайомим людям. Водночас в Україні люди більш прямолінійні та не бояться казати те, що думають.

Японка. Фото: Freepik

Японка також розповіла, що в її країні вважається поганим тоном повертатися додому після роботи вчасно. Японці присвячують дуже велику увагу кар'єрі та ставлять її на перше місце. Вони звикли працювати понаднормово.

Іноземку також здивували наші щедрі столи на родинні свята. Мешканці Японії зазвичай готують страви, які подають невеликими порціями.

В Японії також заведено звертатись один одного на Ви, навіть якщо мова йде про членів родини чи близьких друзів. В азійських країнах такий жест є проявом поваги.

Нагадаємо, американець, який вперше опинився в Україні, поділився своїми враженнями від відвідування звичайного супермаркету. Також кореєць вперше скуштував сухарики Flint та цукерки Roshen.