Красивий острів в Мексиці, де в травні температури сягає +33 °С

Острів Косумель в Мексиці. Фото: tripadvisor.com

Якщо ви обожнюєте літо та спеку, то вирушайте до острова Косумель, розташованого навпроти популярного курорту Плайя-дель-Кармен. Тут в травні температура повітря сягає +33 °С.

Про це пише Daily Express.

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Чим унікальний острів Косумель

Цей острів, що омивається Карибським морем, оточений різноманітною екосистемою коралових рифів, де мешкає понад 1 000 видів риб. Це справжній рай для тих, хто обожнює снорклінг та дайвінг.

У Косумелі є пляж, який неодмінно вразить навіть найдосвідченіших туристів. Плайя-Паланкар відомий своїми спокійними, кришталево чистими водами та м'яким білим піском.

Одна з найпопулярніших екскурсій веде на острів Пасьон. Це лише десять хвилин на човні від Козумеля. Це ідеальне місце для прийняття сонячних ванн, плавання або пірнання.

Туристам також варто відвідати пляжний парк пригод Чанканааб (Chankanaab Adventure Beach Park). Тут можна поплавати з дельфінами, зустріти ламантинів, а також вийти у відкрите море, щоб зануритися й подивитися вражаючі підводні скульптури.

Туристи в захваті від їжі, доступної на мексиканському острові, з кулінарними турами та безліччю смачних ресторанів. Район популярний своєю юкатеканською кухнею, яка поєднує смаки племен майя та іспанські. Тут щодня подають свіжі різноманітні морепродукти, зокрема смаженого групера та севіче, які варто спробувати кожному.

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