Озеро за 20 хвилин їзди від Києва — де відпочити в спеку

Неймовірне озеро за 20 хвилин їзди від Києва — як дістатись
В Україну повернулося тепло і вже зовсім незабаром розпочнеться літній сезон. Через зайнятість не завжди є час вирватись на море чи в ліс, проте поблизу Києва є невеличкий рай, де можна відновити сили.
Редакція Новини.LIVE розповідає про красиве озеро на Київщині.
Чим унікальне Блакитне озеро на Київщині
За 15-20 хвилин їзди від Києва в селі Підгірці розташоване Блакитне озеро. Воно займає територію приблизно в 28 га, а глибина сягає 8 метрів.
Свою назву озеро отримало через колір його води. Його територія вражає чистими пляжами й роздягальнями. Для себе можна обрати як платний пляж, так і безкоштовний. Платна територія оснащена шезлонгами, парасолями, волейбольними майданчиками, рестораном, баром та басейном.
Його вода прохолодна навіть влітку та добре освіжає у спекотну погоду. Вхід в озеро піщаний і комфортний.
На компанію також можна орендувати альтанку за 2000 гривень. Також можна залишитись на ночівлю в одному з готелів.
На авто до озера можна дістатись на авто від метро "Видубичі" по Обухівській трасі до села Підгірців. До села також з цієї ж станції метро ходять автобуси №789 та №309.
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