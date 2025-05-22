Озеро в 20 минутах езды от Киева — где отдохнуть в жару

Голубое озеро. Фото: Из открытых источников

В Украину вернулось тепло и уже совсем скоро начнется летний сезон. Из-за занятости не всегда есть время вырваться на море или в лес, однако под Киевом есть небольшой рай, где можно восстановить силы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о красивом озере на Киевщине.

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В 15-20 минутах езды от Киева в селе Подгорцы расположено Голубое озеро. Оно занимает территорию примерно в 28 га, а глубина достигает 8 метров.

Свое название озеро получило из-за цвета его воды. Его территория поражает чистыми пляжами и раздевалками. Для себя можно выбрать как платный пляж, так и бесплатный. Платная территория оснащена шезлонгами, зонтами, волейбольными площадками, рестораном, баром и бассейном.

Его вода прохладная даже летом и хорошо освежает в жаркую погоду. Вход в озеро песчаный и комфортный.

Голубое озеро. Фото: Из открытых источников

На компанию также можно арендовать беседку за 2000 гривен. Также можно остаться на ночлег в одном из отелей.

На авто до озера можно добраться на авто от метро "Выдубичи" по Обуховской трассе до села Подгорцев. В село также с этой же станции метро ходят автобусы №789 и №309.

Напомним, мы рассказывали о самом опасном автобусном маршруте в мире. Также мы писали о красивом McDonald's в итальянском Риме.