День Києва — пам'ятки та візитівки столиці

Краєвиди Києва. Фото: pixabay.com

Щороку в останні вихідні травня столиця України відзначає День міста. Тисячі киян та гостей міста збираються на вулицях, щоб насолодитися весняними прогулянками, та відвідати різноманітні заходи.

Редакція Новини.LIVE розповідає про 5 найцікавіших локацій, де кияни та гості можуть відчути справжню атмосферу свята.

Реклама

Читайте також:

Золоті ворота

Вони є однієї з візитівок Києва. Ворота були побудовані в XI столітті за правління великого князя Ярослава Мудрого та оберігали місто від нападів ворогів. Таку назву ворота отримали завдяки церкві Благовіщення, яка була над ними розміщена.

Золоті ворота. Фото: З відкритих джерел

Андріївський узвіз

Це одна з найатмосферніших вулиць Києва, де старовинна архітектура поєднується з галереями, майстернями, сувенірними лавками та вуличними музикантами. Тут панує справжній дух київського богемного життя.

Пейзажна алея

Це чудове місце для прогулянки з дітьми чи романтичної фотосесії. Тут повно яскравих мозаїк, арт-об’єктів і лавочок у вигляді фантастичних істот. З Пейзажної алеї також відкриваються неймовірні краєвиди на Поділ і Дніпро.

Софійська площа

Вона є історичним серцем столиці. На площі розташований Софійський собор — пам’ятка ЮНЕСКО, що була духовним центром Київської Русі. На день міста та інші свята тут зазвичай проходять різноманітні заходи, концерти та ярмарки.

Софійська площа. Фото: З відкритих джерел

ВДНГ (Експоцентр України)

В цій локації розташованій у Голосіївському районі столиці часто приходять фестивалі, ярмарки, концерти. Тут багато зелені, контактний зоопарк та багато дитячих зон. Окрім того, серед затишної природи можна смачно пообідати вуличною їжею.

Нагадаємо, ми розповідали про враження британця, який побував у воєнному Києві. Також ми писали про красиве озеро на Київщині.