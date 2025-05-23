День Киева - достопримечательности и визитные карточки столицы

Пейзажи Киева. Фото: pixabay.com

Ежегодно в последние выходные мая столица Украины отмечает День города. Тысячи киевлян и гостей города собираются на улицах, чтобы насладиться весенними прогулками, и посетить различные мероприятия.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о 5 самых интересных локаций, где киевляне и гости могут почувствовать настоящую атмосферу праздника.

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Золотые ворота

Они являются одной из визитных карточек Киева. Ворота были построены в XI веке во время правления великого князя Ярослава Мудрого и оберегали город от нападений врагов. Такое название ворота получили благодаря церкви Благовещения, которая была над ними размещена.

Золотые ворота. Фото: Из открытых источников

Андреевский спуск

Это одна из самых атмосферных улиц Киева, где старинная архитектура сочетается с галереями, мастерскими, сувенирными лавками и уличными музыкантами. Здесь царит настоящий дух киевской богемной жизни.

Пейзажная аллея

Это прекрасное место для прогулки с детьми или романтической фотосессии. Здесь полно ярких мозаик, арт-объектов и лавочек в виде фантастических существ. С Пейзажной аллеи также открываются невероятные виды на Подол и Днепр.

Софийская площадь

Она является историческим сердцем столицы. На площади расположен Софийский собор — памятник ЮНЕСКО, который был духовным центром Киевской Руси. На день города и другие праздники здесь обычно проходят различные мероприятия, концерты и ярмарки.

Софийская площадь. Фото: Из открытых источников

ВДНХ (Экспоцентр Украины)

В этой локации расположенной в Голосеевском районе столицы часто приходят фестивали, ярмарки, концерты. Здесь много зелени, контактный зоопарк и много детских зон. Кроме того, среди уютной природы можно вкусно пообедать уличной едой.

Напомним, мы рассказывали о впечатлениях британца, который побывал в военном Киеве. Также мы писали о красивом озере на Киевщине.