День Киева - достопримечательности и визитные карточки столицы

Киевляне празднуют День города — ТОП-5 интересных локаций
Ежегодно в последние выходные мая столица Украины отмечает День города. Тысячи киевлян и гостей города собираются на улицах, чтобы насладиться весенними прогулками, и посетить различные мероприятия.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о 5 самых интересных локаций, где киевляне и гости могут почувствовать настоящую атмосферу праздника.
Золотые ворота
Они являются одной из визитных карточек Киева. Ворота были построены в XI веке во время правления великого князя Ярослава Мудрого и оберегали город от нападений врагов. Такое название ворота получили благодаря церкви Благовещения, которая была над ними размещена.
Андреевский спуск
Это одна из самых атмосферных улиц Киева, где старинная архитектура сочетается с галереями, мастерскими, сувенирными лавками и уличными музыкантами. Здесь царит настоящий дух киевской богемной жизни.
Пейзажная аллея
Это прекрасное место для прогулки с детьми или романтической фотосессии. Здесь полно ярких мозаик, арт-объектов и лавочек в виде фантастических существ. С Пейзажной аллеи также открываются невероятные виды на Подол и Днепр.
Софийская площадь
Она является историческим сердцем столицы. На площади расположен Софийский собор — памятник ЮНЕСКО, который был духовным центром Киевской Руси. На день города и другие праздники здесь обычно проходят различные мероприятия, концерты и ярмарки.
ВДНХ (Экспоцентр Украины)
В этой локации расположенной в Голосеевском районе столицы часто приходят фестивали, ярмарки, концерты. Здесь много зелени, контактный зоопарк и много детских зон. Кроме того, среди уютной природы можно вкусно пообедать уличной едой.
Напомним, мы рассказывали о впечатлениях британца, который побывал в военном Киеве. Также мы писали о красивом озере на Киевщине.
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