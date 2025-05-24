Чи варто летіти на Крит після землетрусу — порада сейсмолога

Острів Крит. Фото: sharpmagazine.com

Потужний землетрус магнітудою 6,1 бала прогримів під водою біля берегів грецького Криту в четвер, 22 травня. Це вже другий землетрус за тиждень.

Про це пише The Mirror UK.

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Поштовхи були настільки сильними, що розбудили людей на острові. В Іракліо, головному портовому місті Криту, головна дорога була перекрита після того, як на вулицю впали фрагменти тинькування зі старої будівлі.

Наслідки землетрусу на Криті. Фото: cretapost.gr

На Кіпрі жителі деяких районів також повідомляли, що відчували легкі поштовхи.

Як повідомив сейсмолог і президент грецької Організації з планування та захисту від землетрусів (OASP) Ефтіміс Леккас, землетрус відчувався на половині території країни і навіть досяг деяких районів Кіпру, але, на щастя, серйозних руйнувань не сталося.

Хоча цього разу наслідки землетрусу були несерйозні, той факт, що це стається вже вдруге за тиждень, може викликати занепокоєння у тих, хто планує поїхати у відпустку на острів найближчими тижнями.

Хоча неможливо точно розрахувати ймовірність землетрусу, сейсмолог припускає, що сильні підземні поштовхи в найближчому майбутньому малоймовірні.

"Як правило, такі глибокі землетруси відбуваються одним сильним поштовхом з невеликою кількістю підземних поштовхів", — розповів він.

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