Стоит ли лететь на Крит после землетрясения - совет сейсмолога

Землетрясение на Крите — стоит ли отменять поездку
Мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла прогремело под водой у берегов греческого Крита в четверг, 22 мая. Это уже второе землетрясение за неделю.
Об этом пишет The Mirror UK.
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Толчки были настолько сильными, что разбудили людей на острове. В Ираклио, главном портовом городе Крита, главная дорога была перекрыта после того, как на улицу упали фрагменты штукатурки со старого здания.
На Кипре жители некоторых районов также сообщали, что чувствовали легкие толчки.
Как сообщил сейсмолог и президент греческой Организации по планированию и защите от землетрясений (OASP) Ефтимис Леккас, землетрясение ощущалось на половине территории страны и даже достигло некоторых районов Кипра, но, к счастью, серьезных разрушений не произошло.
Хотя в этот раз последствия землетрясения были несерьезны, тот факт, что это происходит уже второй раз за неделю, может вызвать беспокойство у тех, кто планирует поехать в отпуск на остров в ближайшие недели.
Хотя невозможно точно рассчитать вероятность землетрясения, сейсмолог предполагает, что сильные подземные толчки в ближайшем будущем маловероятны.
"Как правило, такие глубокие землетрясения происходят одним сильным толчком с небольшим количеством подземных толчков", — рассказал он.
Напомним, мы писали о пушистом нарушителе в Таиланде. Также турист поделился впечатлениями от китайской кухни.
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