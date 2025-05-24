Стоит ли лететь на Крит после землетрясения - совет сейсмолога

Остров Крит. Фото: sharpmagazine.com

Мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла прогремело под водой у берегов греческого Крита в четверг, 22 мая. Это уже второе землетрясение за неделю.

Об этом пишет The Mirror UK.

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Толчки были настолько сильными, что разбудили людей на острове. В Ираклио, главном портовом городе Крита, главная дорога была перекрыта после того, как на улицу упали фрагменты штукатурки со старого здания.

Последствия землетрясения на Крите. Фото: cretapost.gr

На Кипре жители некоторых районов также сообщали, что чувствовали легкие толчки.

Как сообщил сейсмолог и президент греческой Организации по планированию и защите от землетрясений (OASP) Ефтимис Леккас, землетрясение ощущалось на половине территории страны и даже достигло некоторых районов Кипра, но, к счастью, серьезных разрушений не произошло.

Хотя в этот раз последствия землетрясения были несерьезны, тот факт, что это происходит уже второй раз за неделю, может вызвать беспокойство у тех, кто планирует поехать в отпуск на остров в ближайшие недели.

Хотя невозможно точно рассчитать вероятность землетрясения, сейсмолог предполагает, что сильные подземные толчки в ближайшем будущем маловероятны.

"Как правило, такие глубокие землетрясения происходят одним сильным толчком с небольшим количеством подземных толчков", — рассказал он.

Напомним, мы писали о пушистом нарушителе в Таиланде. Также турист поделился впечатлениями от китайской кухни.