Красивый остров в Мексике, где в мае температуры достигает +33 °С

Остров Косумель в Мексике. Фото: tripadvisor.com

Если вы обожаете лето и жару, то отправляйтесь на остров Косумель, расположенный напротив популярного курорта Плайя-дель-Кармен. Здесь в мае температура воздуха достигает +33 °С.

Об этом пишет Daily Express.

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Чем уникален остров Косумель

Этот остров, омываемый Карибским морем, окружен разнообразной экосистемой коралловых рифов, где обитает более 1 000 видов рыб. Это настоящий рай для тех, кто обожает снорклинг и дайвинг.

В Косумеле есть пляж, который непременно поразит даже самых искушенных туристов. Плайя-Паланкар известен своими спокойными, кристально чистыми водами и мягким белым песком.

Одна из самых популярных экскурсий ведет на остров Пасьон. Это всего десять минут на лодке от Козумеля. Это идеальное место для принятия солнечных ванн, плавания или ныряния.

Туристам также стоит посетить пляжный парк приключений Чанканааб (Chankanaab Adventure Beach Park). Здесь можно поплавать с дельфинами, встретить ламантинов, а также выйти в открытое море, чтобы погрузиться и посмотреть впечатляющие подводные скульптуры.

Туристы в восторге от еды, доступной на мексиканском острове, с кулинарными турами и множеством вкусных ресторанов. Район популярен своей юкатеканской кухней, которая сочетает вкусы племен майя и испанские вкусы. Здесь ежедневно подают свежие разнообразные морепродукты, в частности жареного групера и севиче, которые стоит попробовать каждому.

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