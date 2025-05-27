Что удивило японку в Украине

Улочки Японии. Фото: pexels.com

Кухня, обычаи и культура азиатских и европейских стран заметно отличается. Жительница Японии поделилась, что ее удивило в Украине.

Об этом пишет Ukr.Media.

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Влюбленные пары в Японии очень сдержанные. В этой стране почти не встретить молодежь, которая открыто целуется и обнимается в публичном месте. Для жительницы этой было очень странно видеть пары, которые открыто ссорятся на публике.

Кроме того, в Японии принято быть вежливым и никогда не говорить плохих вещей знакомым или незнакомым людям. В то же время в Украине люди более прямолинейны и не боятся говорить то, что думают.

Японка. Фото: Freepik

Японка также рассказала, что в ее стране считается дурным тоном возвращаться домой после работы вовремя. Японцы посвящают очень большое внимание карьере и ставят ее на первое место. Они привыкли работать сверхурочно.

Иностранку также удивили наши щедрые столы на семейные праздники. Жители Японии обычно готовят блюда, которые подают небольшими порциями.

В Японии также принято обращаться друг к другу на Вы, даже если речь идет о членах семьи или близких друзьях. В азиатских странах такой жест является проявлением уважения.

Напомним, американец, который впервые оказался в Украине, поделился своими впечатлениями от посещения обычного супермаркета. Также кореец впервые попробовал сухарики Flint и конфеты Roshen.