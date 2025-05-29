В Южной Корее создают детские сады в офисных центрах

Мама с ребенком. Фото: Freepik

В Южной Корее растет популярность нового подхода к совмещению работы и родительства — детские сады прямо в торговых центрах. Мать и отец могут увидеться со своим малышом прямо во время обеденного перерыва.

Об этом рассказала пользовательница moietymee в Instagram.

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Украинка поделилась впечатлениями от визита в один из офисных центров Сеула. Девушка рассказала, что на первом этаже таких зданий обычно расположены рестораны, кафе и магазины.

На втором этаже такого здания была расположена детская комната оформлена в стиле KakaoTalk (детское приложение популярное в Корее). Выяснилось, что этот детский сад был создан специально для родителей, которые работают в стенах этого и соседних офисных центров.

Родители имеют возможность просто во время своего обеденного перерыва прийти и поиграть со своими детьми. Однако украинка отметила, что такая практика пока не является распространенной.

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