Непопулярні локації в Україні, які вражають красою

Дружбівський кар'єр. Фото: zhzh.com.ua

Україна приховує безліч маловідомих, але неймовірно красивих місць із неймовірною природою. Для того, щоб відновити свої сили, не обов'язково витрачати багато сил.

Тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok підібрав цікаві локації для туристів.

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Де побувати цього літа

Блогер радить обов'язково відвідати Хмельниччину, де кожен знайде відпочинок собі до душі — від неймовірних водоспадів до середньовічних замків. Одним із цікавих сіл є Бакота, де можна класно відпочити біля води та насолодитися неймовірними заходами сонця на високих пагорбах.

Хлопець також рекомендує з'їздити на Дружбівський кар'єр у Житомирській області, який вражає водою бірюзового кольору. В цьому регіоні також багато красивих замків та палаців.

Також влітку блогер радить побувати на Закарпатті. За його словами, тут ви можете відновити сили в солоних озерах та термальних водах.

@vadymgrinko А ви куди би радили поїхали? У моїх найближчих планах – Мигія і Буцький каньйон 😍 ♬ Ukrainian Folk Jungle Instrumental Full Version - VAudio

Нагадаємо, ми розповідали, як в Південній Кореї турбуються про родини офісних працівників. Також блогер радив цікаві локації в Києві, які можна подивитись за 1 день.