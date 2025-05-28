В Києві на 1 день — де варто побувати

Шумні вулчки Києва. Фото: Новини.LIVE

Київ — місто з тисячолітньою історією, яке поєднує в собі величну архітектуру, затишні вулички й неймовірні краєвиди. Навіть за один день ви встигнете закохатись в нього.

Тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok підібрав цікаві локації для туристів.

Реклама

Читайте також:

Де недорого погуляти в Києві

Блогер радить розпочату свою екскурсію столицею прогулянкою по Софіївському собору та площі. Вхід вартує 200 грн. Це одна з пам'яток міста, якій понад 1000 років.

Підкріпитися хлопець порадив у кафе "Ярослава", де печуть смачні пиріжки. Тут можна наїстися всього за 100 гривень на людину.

Після обіду варто вирушити до Києво-Печерської лаври, з оглядового майданчика якої відкриваються неймовірні краєвиди на столицю. Вхід в Лавру складає 200 гривень.

Також можна влаштувати невеличкий пікнік у Парку слави, з якого відкриваються красиві краєвиди на лівий берег Києва.

Нагадаємо, ми розповідали про унікальний кар'єр на Вінниччині із чистою водою. Також ми писали про небанальні локації Київської області.