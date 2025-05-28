В Киеве на 1 день - где стоит побывать

Лето в Киеве — что посмотреть за 1 день
Киев — город с тысячелетней историей, который сочетает в себе величественную архитектуру, уютные улочки и невероятные пейзажи. Даже за один день вы успеете влюбиться в него.
Тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok подобрал интересные локации для туристов.
Где недорого погулять в Киеве
Блогер советует начать свою экскурсию по столице прогулкой по Софиевскому собору и площади. Вход стоит 200 грн. Это одна из достопримечательностей города, которой более 1000 лет.
Подкрепиться парень посоветовал в кафе "Ярослава", где пекут вкусные пирожки. Здесь можно наесться всего за 100 гривен на человека.
После обеда стоит отправиться в Киево-Печерскую лавру, со смотровой площадки которой открываются невероятные виды на столицу. Вход в Лавру составляет 200 гривен.
Также можно устроить небольшой пикник в Парке славы, с которого открываются красивые виды на левый берег Киева.
@vadymgrinko
А какие ваши любимые места в Киеве ? #киев♬ Ukrainian Folk Jungle Instrumental Full Version - VAudio
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