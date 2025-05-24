Топ-3 літні локації поблизу Києва

Васильківські "Карпати". Фото: З відкритих джерел

Вже майже за тиждень в Україну прийде літо. Саме час планувати те, як провести час із близькими та дітьми у спекотну погоду.

Тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok поділився цікавими локаціями, які розташовані недалеко від Києва.

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Чоловік радить влітку обов'язково відвідати Васильківські "Карпати". Це міні-гори за 30 хвилин їзди від столиці. Поблизу цього місця є ферма, де можна погладити та погодувати тваринок.

В годині їзди від Києва розташована виноробня "Village Wine". вартість квитка стартує від 1000 гривень. Тут туристи зможуть за смачною вечерею продегустувати вина та відпочити в SPA-комплексі.

Мандрівник також рекомендує влітку обов'язково побувати в сафарі парку "Медвино". Екскурсія на авто тут вартує 2000 гривень. Тварини живуть у парку в природних умовах і деяких з них можна погодувати. За словами чоловіка, це чудове місце, щоб перезавантажитись та наповнитись новими емоціями.

@vadymgrinko Куди би з цих місць хотіли поїхати? І традиційно чекаю на ваші улюблені місця біля Києва в коментарях 🤝🔥 ♬ Another Love - PianoX

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