Топ-3 летние локации вблизи Киева

Васильковские "Карпаты". Фото: Из открытых источников

Уже почти через неделю в Украину придет лето. Самое время планировать то, как провести время с близкими и детьми в жаркую погоду.

Тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok поделился интересными локациями, которые расположены недалеко от Киева.

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Мужчина советует летом обязательно посетить Васильковские "Карпаты". Это мини-горы в 30 минутах езды от столицы. Вблизи этого места есть ферма, где можно погладить и покормить животных.

В часе езды от Киева расположена винодельня "Village Wine". стоимость билета стартует от 1000 гривен. Здесь туристы смогут за вкусным ужином продегустировать вина и отдохнуть в SPA-комплексе.

Путешественник также рекомендует летом обязательно побывать в сафари парке "Медвино". Экскурсия на авто здесь стоит 2000 гривен. Животные живут в парке в естественных условиях и некоторых из них можно покормить. По словам мужчины, это прекрасное место, чтобы перезагрузиться и наполниться новыми эмоциями.

@vadymgrinko Куда бы из этих мест хотели поехать? И традиционно жду ваши любимые места возле Киева в комментариях 🤝🔥🔥 ♬ Another Love - PianoX

Напомним, мы рассказывали о красивом побережье в Англии, на котором снимали "Гарри Поттера". Также мы писали об интересных локациях Закарпатья.