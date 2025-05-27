Озеро за 20 хвилин їзди від Києва — де освіжитись в спеку

Озеро Чорне. Фото: wikipedia.org

Літо вже майже на порозі, саме час планувати відпочинок на природі — і що може бути кращим за спокійне озеро недалеко від столиці? Тихі води, прохолодна тінь дерев і спів птахів чудово відновлять ваші сили.

Редакція Новини.LIVE розповідає про красиве озеро на Київщині.

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Озеро знаходиться в селі Петрушки у Києво-Святошинському районі Київської області. Біля озера є затишний пляж із лавочками, пісочницями для дітей та волейбольним полем.

З пляжу відкривається розкішний краєвид на густий, сосновий ліс. Працівники доглядають за місцевістю, а для туристів поставили спеціальний сміттєвий бак.

Озеро Чорне. Фото: wikipedia.org

Маршрут зі станції метро "Житомирська" до села Петрушок займе у вас буквально 20 хвилин. Вам необхідно рухатись по Житомирській трасі, а діставшись до села Мала, звернути на село Петрушки. За продуктовим магазинчиком ваш маршрут до озера пролягатиме через ліс.

Нагадаємо, ми розповідали про унікальний кар'єр на Вінничині із чистою водою. Також ми писали про небанальні локації Київської області.