Черепашинецький кар'єр — де можна відпочити на Вінничині

Черепашинецький кар'єр. Фото: З відкритих джерел

На Вінничині є невеличкий рай, де можна освіжитись у спекотну погоду. Черепашинецький кар'єр приваблює своїм яскраво-блакитним кольором води.

Про це пише телеграм-канал "Подорожуймо Україною".

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Чому варто побувати на Черепашинецького кар'єру

Кар'єр розташований в селі Черепашинці Калинівського району Вінницької області. Це місце приваблює туристів не лише чистою водою, а й свіжим повітрям і неймовірними краєвидами. Частина туристів порівнює цю локацію з Мальдівами.

Повідомляється, що кар'єр виник на місці, де видобували граніт і білу глину. У 1990-х роках підземні джерела поступово затопили кар'єр.

"Оточений хвойним лісом, цей природний басейн наповнює повітря ароматом смоли, схожим на запах моря. Сонячне світло, заломлюючись у воді, надає їй блакитного відтінку, що створює унікальну атмосферу", — йдеться в повідомленні.

Попри красу, це місце є доволі небезпечним. Місцева влада закликає бути обережними та не стрибати зі схилів кар'єру.

Нагадаємо, ми розповідали про небанальні локації Київської області. Також писали, де варто побувати кожному на Закарпатті.