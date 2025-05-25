Черепашинецький кар'єр — де можна відпочити на Вінничині

Вінницькі "Мальдіви" — мальовничий кар'єр в Черепашинцях
На Вінничині є невеличкий рай, де можна освіжитись у спекотну погоду. Черепашинецький кар'єр приваблює своїм яскраво-блакитним кольором води.
Про це пише телеграм-канал "Подорожуймо Україною".
Чому варто побувати на Черепашинецького кар'єру
Кар'єр розташований в селі Черепашинці Калинівського району Вінницької області. Це місце приваблює туристів не лише чистою водою, а й свіжим повітрям і неймовірними краєвидами. Частина туристів порівнює цю локацію з Мальдівами.
Повідомляється, що кар'єр виник на місці, де видобували граніт і білу глину. У 1990-х роках підземні джерела поступово затопили кар'єр.
"Оточений хвойним лісом, цей природний басейн наповнює повітря ароматом смоли, схожим на запах моря. Сонячне світло, заломлюючись у воді, надає їй блакитного відтінку, що створює унікальну атмосферу", — йдеться в повідомленні.
Попри красу, це місце є доволі небезпечним. Місцева влада закликає бути обережними та не стрибати зі схилів кар'єру.
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