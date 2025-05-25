Черепашинецкий карьер - где можно отдохнуть в Винницкой области

Черепашинецкий карьер. Фото: Из открытых источников

В Винницкой области есть небольшой рай, где можно освежиться в жаркую погоду. Черепашинецкий карьер привлекает своим ярко-голубым цветом воды.

Об этом пишет телеграм-канал "Путешествуем по Украине".

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Почему стоит побывать на Черепашинецком карьере

Карьер расположен в селе Черепашинцы Калиновского района Винницкой области. Это место привлекает туристов не только чистой водой, но и свежим воздухом и невероятными пейзажами. Часть туристов сравнивает эту локацию с Мальдивами.

Сообщается, что карьер возник на месте, где добывали гранит и белую глину. В 1990-х годах подземные источники постепенно затопили карьер.

"Окруженный хвойным лесом, этот природный бассейн наполняет воздух ароматом смолы, похожим на запах моря. Солнечный свет, преломляясь в воде, придает ей голубой оттенок, что создает уникальную атмосферу", — говорится в сообщении.

Несмотря на красоту, это место является довольно опасным. Местные власти призывают быть осторожными и не прыгать со склонов карьера.

Напомним, мы рассказывали о небанальных локациях Киевской области. Также писали, где стоит побывать каждому на Закарпатье.