Озеро в 20 минутах езды от Киева - где освежиться в жару

Озеро Черное. Фото: wikipedia.org

Лето уже почти на пороге, самое время планировать отдых на природе — и что может быть лучше спокойного озера недалеко от столицы? Тихие воды, прохладная тень деревьев и пение птиц прекрасно восстановят ваши силы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о красивом озере на Киевщине.

Реклама

Читайте также:

Чем уникально Черное озеро на Киевщине

Озеро находится в селе Петрушки в Киево-Святошинском районе Киевской области. Возле озера есть уютный пляж с лавочками, песочницами для детей и волейбольным полем.

С пляжа открывается роскошный вид на густой, сосновый лес. Работники ухаживают за местностью, а для туристов поставили специальный мусорный бак.

Озеро Черное. Фото: wikipedia.org

Маршрут со станции метро "Житомирская" до села Петрушок займет у вас буквально 20 минут. Вам необходимо двигаться по Житомирской трассе, а добравшись до села Малая, свернуть на село Петрушки. За продуктовым магазинчиком ваш маршрут к озеру будет пролегать через лес.

Напомним, мы рассказывали об уникальном карьере в Винницкой области с чистой водой. Также мы писали о небанальных локациях Киевской области.