Непопулярные локации в Украине, которые поражают красотой

Дружбовский карьер. Фото: zhzh.com.ua

Украина скрывает множество малоизвестных, но невероятно красивых мест с невероятной природой. Для того чтобы восстановить свои силы, необязательно тратить много сил.

Тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok подобрал интересные локации для туристов.

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Где побывать этим летом

Блогер советует обязательно посетить Хмельницкую область, где каждый найдет отдых себе по душе — от невероятных водопадов до средневековых замков. Одним из интересных сел является Бакота, где можно классно отдохнуть у воды и насладиться невероятными закатами на высоких холмах.

Парень также рекомендует съездить на Дружбовский карьер в Житомирской области, который поражает водой бирюзового цвета. В этом регионе также много красивых замков и дворцов.

Также летом блогер советует побывать на Закарпатье. По его словам, здесь вы можете восстановить силы в соленых озерах и термальных водах.

@vadymgrinko А вы куда бы советовали поехали? В моих ближайших планах - Мигия и Букский каньон 😍. ♬ Ukrainian Folk Jungle Instrumental Full Version - VAudio

Напомним, мы рассказывали, как в Южной Корее заботятся о семьях офисных работников. Также блогер советовал интересные локации в Киеве, которые можно посмотреть за 1 день.