Топ-5 корисних додатків для подорожей

Туристка користується смартфоном в горах. Фото: pexels.com

Планування подорожі може бути не менш захопливим, ніж сама мандрівка — особливо, коли під рукою є надійні сервіси. Вони спрощують пошук квитків, житла, маршрутів та цікавих локацій.

Корисними сервісами поділилась тревел-блогерка dashassk_ в TikTok.

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Блогерка відвідала понад 20 країн та розповіла, якими сервісами та додатками зазвичай користується в подорожах:

Airhint.com — сервіс, що аналізує ціни на квитки та ймовірність того, що вони подешевшають;

додаток Visit a City — в ньому є багато підбірок цікавих локацій та маршрутів в багатьох куточках світу;

hotline.finance — на цьому сервісі можна придбати турстичну страховку та зелену карту для авто;

Too Good to Go — тут ви можете придбати Mystery Box із їжею з популярних закладів за мінімальною ціною;

rome2rio.com — цей сервіс покаже маршрути автобусами, потягами та паромами у різних містах Європи й Азії.

@dashassk_ якими сервісами ще користуєтесь?💡 Нагадую, що за промокодом «MANDRYI» отримуєте 10% на будь-який поліс у @hotline.finance 🚘 ♬ оригінальний звук - Даринка-мандрівниця🛬

Нагадаємо, ми розповідали про гидкий на вигляд десерт в одному з ресторанів Малайзії. Також тревел-блогерка поділилася своїм секретом, як отримати найкращі місця в літаках Ryanair без додаткових доплат.