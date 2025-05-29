Локація зйомок "Місія нездійсненна" в Норвегії — неймовірна природа

Фіорд біля міста Хеллесілт в Новрегії. Фото: tripadvisor.com

В Норвегії є невеличке місто Хеллесілт, яке щодня відвідують тисячі туристів і полюбляють кінематографісти. Проте нині воно перебуває на межі зникнення.

Про це пише The Sun.

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Місто розташоване в найпівнічнішій частині Західної Норвегії і є дуже популярним серед туристів, особливо у літні місяці.

Його неймовірні краєвиди заманюють голлівудських режисерів. Зокрема, тут проходили знімання "Місія нездійсненна" із Томом Крузом.

Головною візитівкою міста є гора Акернесета. Вона має величезну тріщину, яку називають однією з найбільш "небезпечних гірських розломів у світі". Через ерозію частина гори може "сповзти" у фіорд та спричинити одне з найвищих цунамі в історії.

У довколишніх селах встановлені системи раннього оповіщення та інші заходи для евакуації, а також нова технологія дренажу, яка потенційно може стабілізувати схил гори. На щастя, село досі вважається безпечним для туризму.

Фіорд біля міста Хеллесілт в Новрегії. Фото: tripadvisor.com

Популярними розвагами в Хеллесілті та його околицях є морські екскурсії або каякінг по фіордах, а також відвідування водоспаду Хеллесілтфоссен.

В містечку також відбувалися зймоки фільму "Місія нездійсненна". Неймовірні краєвиди Хеллесілта відтворювали австрійські Альпи. Тут знімали дуже драматичну сцени в потязі. Вона відбувається на залізниці Раума, де виконавець головної ролі Том Круз стрибає з парашутом на дах потяга, що мчить, а потім бореться з лиходієм Габріелем.

Сцена зі стрічки "Місія нездійсненна". Фото: скриншот

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