Як вигідно забронювати хороші місця в літаку Ryanair — порали туристам

Як забронювати найкращі місця в літаку без доплат — лайфхак
Ні для кого не секрет, що популярні лоукостери заробляють кошти на бронюванні місць та перевезенні багажу. Тревел-блогерка поділилася своїм секретом, як отримати найкращі місця в літаках Ryanair без додаткових доплат.
Про це пише The Mirror UK.
Як безкоштовно забронювати місця в Ryanair
Досвідчена мандрівниця порадила бронювати собі місця якомога пізніше (за 3-5 годин до польоту). Причина в тому, що бюджетні авіалінії, як правило, виділяють найгірші місця, і вам доведеться доплачувати за те, щоб їх поміняти.
"І коли люди реєструються, вони заповнюють місця, і залишаються найкращі — або далеко попереду, або далеко позаду. Майже завжди або біля вікна, або в проході", — розповіла дівчина.
Туристка розповіла, як під час нещодавньої подорожі до Мадриду вона отримала місце в першому ряду за 14 євро, а її коханий біля вікна — за 8 євро.
Проте дівчина застерегла, що не варто дуже пізно бронювати собі місця. Компанія може перенести вас у список перебронювання, і вам доведеться летіти іншим літаком.
"Не варто реєструватися занадто пізно, варто завжди дивитися на час закінчення реєстрації, адже кожен рейс може відрізнятися. Наприклад, одну з моїх подруг поставили в лист очікування, бо вона зареєструвалася пізніше, ніж зазвичай", — зазначила туристка.
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