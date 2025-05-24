Wizz Air не пустив пасажирів на літак та відмовив у компенсації

Літак Wizz Air. Фото: Pexels

Подружжя пережило "найгірший досвід", коли 1 травня їм відмовили в посадці на нічний рейс Wizz Air з Марракеша в Марокко до столиці Італії Риму. Їм не вистачило місця на борту літака.

Про це пише The Mirror UK.

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Вони приїхали в аеропорт, проте представники лоукостера заявили, що літак переповнений 15 пасажирами. Цих мандрівників просто не взяли на борт літака.

"Нам довелося дуже наполягати на тому, щоб співробітники служби реєстрації змогли сфотографувати наші авіаквитки, на яких не було виділених місць на цьому рейсі. Wizz Air не надала жодної допомоги цим клієнтам. Деякі клієнти були в сльозах, деякі були розгублені і збентежені", — поділилася одна з пасажирок лоукостера.

В авіакомпанії обґрунтували відмову в компенсації невірно заповненим бланком в аеропорту. Через скасування рейсу, подружжя вимушено було винаймати житло, яке разом їжею вартувало їм близько 400.

Літак Wizz Air. Фото: Pexels

Насправді мало хто знає про те, що лоукостери часто страхують себе від збитків та продають на декілька відсотків більше квитків, ніж передбачено в літаку. Таким чином, компанія не втрачає кошти, коли пасажир забув чи проспав свій рейс. Ситуації, коли туристам не вистачає місця особливо актуальні в період відпусток.

Нагадаємо, ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air скасував частину знижок для пасажирів. Також ми писали, чому не варто наносити багато косметики для фото на закордонний паспорт.