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Wizz Air без уважительной причины не пустил пассажиров на самолет

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Дата публикации 24 мая 2025 21:36
Wizz Air не пустил пассажиров на самолет и отказал в компенсации
Самолет Wizz Air. Фото: Pexels

Супруги пережили "худший опыт", когда 1 мая им отказали в посадке на ночной рейс Wizz Air из Марракеша в Марокко в столицу Италии Рим. Им не хватило места на борту самолета.

Об этом пишет The Mirror UK.

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Они приехали в аэропорт, однако представители лоукостера заявили, что самолет переполнен 15 пассажирами. Этих путешественников просто не взяли на борт самолета.

"Нам пришлось очень настаивать на том, чтобы сотрудники службы регистрации смогли сфотографировать наши авиабилеты, на которых не было выделенных мест на этом рейсе. Wizz Air не оказала никакой помощи этим клиентам. Некоторые клиенты были в слезах, некоторые были растеряны и смущены", — поделилась одна из пассажирок лоукостера.

В авиакомпании обосновали отказ в компенсации неверно заполненным бланком в аэропорту. Из-за отмены рейса, супруги вынуждены были снимать жилье, которое вместе едой стоило им около 400.

Wizz Air без поважної причини не пустив пасажирів на літак - фото 1
Самолет Wizz Air. Фото: Pexels

На самом деле мало кто знает о том, что лоукостеры часто страхуют себя от убытков и продают на несколько процентов больше билетов, чем предусмотрено в самолете. Таким образом, компания не теряет средства, когда пассажир забыл или проспал свой рейс. Ситуации, когда туристам не хватает места особенно актуальны в период отпусков.

Напомним, мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air отменил часть скидок для пассажиров. Также мы писали, почему не стоит наносить много косметики для фото на загранпаспорт.

авиарейсы путешествие Wizz Air самолеты туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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