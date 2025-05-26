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Как забронировать лучшие места в самолете без доплат — лайфхак

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Дата публикации 26 мая 2025 17:36
Как выгодно забронировать хорошие места в самолете Ryanair - посоветовали туристам
Туристка в аэропорту. Фото: Freepik

Ни для кого не секрет, что популярные лоукостеры зарабатывают средства на бронировании мест и перевозке багажа. Тревел-блогер поделилась своим секретом, как получить лучшие места в самолетах Ryanair без дополнительных доплат.

Об этом пишет The Mirror UK.

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Опытная путешественница посоветовала бронировать себе места как можно позже (за 3-5 часов до полета). Причина в том, что бюджетные авиалинии, как правило, выделяют худшие места, и вам придется доплачивать за то, чтобы их поменять.

"И когда люди регистрируются, они заполняют места, и остаются самые лучшие — либо далеко впереди, либо далеко позади. Почти всегда либо у окна, либо в проходе",  рассказала девушка.

Туристка рассказала, как во время недавнего путешествия в Мадрид, она получила место в первом ряду за 14 евро, а ее любимый у окна — за 8 евро.

Однако девушка предостерегла, что не стоит очень поздно бронировать себе места. Компания может перенести вас в список перебронирования, и вам придется лететь другим самолетом.

Як забронювати найкращі місця в літаку без доплат — лайфхак - фото 1
Пассажиры в самолете. Фото: Pexels

"Не стоит регистрироваться слишком поздно, стоит всегда смотреть на время окончания регистрации, ведь каждый рейс может отличаться. Например, одну из моих подруг поставили в лист ожидания, потому что она зарегистрировалась позже, чем обычно", — отметила туристка.

Напомним, мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air отменил часть скидок для пассажиров. Также мы писали, почему не стоит наносить много косметики для фото на загранпаспорт.

авиарейсы авиабилеты путешествие советы туризм Ryanair
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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