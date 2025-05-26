Как выгодно забронировать хорошие места в самолете Ryanair - посоветовали туристам

Туристка в аэропорту. Фото: Freepik

Ни для кого не секрет, что популярные лоукостеры зарабатывают средства на бронировании мест и перевозке багажа. Тревел-блогер поделилась своим секретом, как получить лучшие места в самолетах Ryanair без дополнительных доплат.

Об этом пишет The Mirror UK.

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Опытная путешественница посоветовала бронировать себе места как можно позже (за 3-5 часов до полета). Причина в том, что бюджетные авиалинии, как правило, выделяют худшие места, и вам придется доплачивать за то, чтобы их поменять.

"И когда люди регистрируются, они заполняют места, и остаются самые лучшие — либо далеко впереди, либо далеко позади. Почти всегда либо у окна, либо в проходе", — рассказала девушка.

Туристка рассказала, как во время недавнего путешествия в Мадрид, она получила место в первом ряду за 14 евро, а ее любимый у окна — за 8 евро.

Однако девушка предостерегла, что не стоит очень поздно бронировать себе места. Компания может перенести вас в список перебронирования, и вам придется лететь другим самолетом.

Пассажиры в самолете. Фото: Pexels

"Не стоит регистрироваться слишком поздно, стоит всегда смотреть на время окончания регистрации, ведь каждый рейс может отличаться. Например, одну из моих подруг поставили в лист ожидания, потому что она зарегистрировалась позже, чем обычно", — отметила туристка.

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