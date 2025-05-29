Локация съемок "Миссия невыполнима" в Норвегии - невероятная природа

Фьорд возле города Хеллесилт в Новрегии. Фото: tripadvisor.com

В Норвегии есть небольшой город Хеллесилт, который ежедневно посещают тысячи туристов и любят кинематографисты. Однако сейчас он находится на грани исчезновения.

Об этом пишет The Sun.

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Город расположен в самой северной части Западной Норвегии и является очень популярным среди туристов, особенно в летние месяцы.

Его невероятные пейзажи заманивают голливудских режиссеров. В частности, здесь проходили съемки "Миссия невыполнима" с Томом Крузом.

Главной визитной карточкой города является гора Акернесета. Она имеет огромную трещину, которую называют одной из самых "опасных горных разломов в мире". Из-за эрозии часть горы может "сползти" во фьорд и вызвать одно из самых высоких цунами в истории.

В близлежащих селах установлены системы раннего оповещения и другие меры для эвакуации, а также новая технология дренажа, которая потенциально может стабилизировать склон горы. К счастью, село до сих пор считается безопасным для туризма.

Фьорд возле города Хеллесилт в Новрегии. Фото: tripadvisor.com

Популярными развлечениями в Хеллесилте и его окрестностях являются морские экскурсии или каякинг по фьордам, а также посещение водопада Хеллесилтфоссен.

В городке также проходили съемки фильма "Миссия невыполнима". Невероятные пейзажи Хеллесилта воспроизводили австрийские Альпы. Здесь снимали очень драматическую сцены в поезде. Она происходит на железной дороге Раума, где исполнитель главной роли Том Круз прыгает с парашютом на крышу мчащегося поезда, а затем сражается со злодеем Габриэлем.

Сцена из ленты "Миссия невыполнима". Фото: скриншот

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