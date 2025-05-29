Огидний десерт в Малайзії — відео

Десерт. Ілюстративне фото: pexels.com

Ресторан KANTIN at The Granary в Малайзії став популярним після створення екстравагантних десертів. В закладі подають пудинг у вигляді брудної губки для посуду.

Про це пише The Sun.

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Незвичний десерт в Малайзії

Гіперреалістичний десерт виглядає як губка, якою щойно вимили тарілки на задньому дворі ресторану. Під час подачі на ньому навіть з'являється мильна піна. Десерт доповнюють зелених топінгом, який нагадує засіб для миття посуду.

Цей незвичний десерт складається з лимонно-масляного бісквіта з англійським апельсиновим мармеладом з лимонною пінкою. Прикрашають його панданом з лайма.

До десерту гості отримують безкоштовну чашку "води раковини для миття посуду". Насправді ж напій є сумішшю куркуми, імбирної води та кокосової олії. Вартує такий десерт 6 євро.

В Мережі були шоковані виглядом десерту.

"Омг. Це справді схоже на губку! На ній ще й піна є!" — написав один з користувачів.

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