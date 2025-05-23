Пляж з найтеплішим морем у Туреччині

Неймовірний пляж в Європі з найтеплішим морем
Вже за тиждень стартує сезон відпусток, проте ще не пізно планувати свій відпочинок. В Європі є райський куточок із теплим морем та красивим пляжем.
Про це пише Daily Express.
Унікальність пляжу Коньяалті в Туреччині
Туристичні експерти Iglu Cruise визначили найкрасивіші пляжі Європи з найтеплішою водою влітку, і саме розкішний пляж Коньяалті посів перше місце. В літні місяці середня температура води тут становить 27,8 °C. Пляж розташований на захід від Анталії і простягається більш ніж на 13 кілометрів.
Популярний пляж також отримав статус "Блакитний прапор", що означає високу якість води, яка ідеально підходить для купання. Коньяалті оточують неймовірно красиві скелі.
Після розслабляючого купання можна прогулятися чарівними вуличками старого міста Анталії, скуштувати дивовижні страви турецької кухні та побачити "гордість"міста — 40-метровий Жолобчастий мінарет, дивовижну мечеть, яка є однією з найпопулярніших визначних пам'яток у місті.
Нагадаємо, ми розповідали про бюджетний острів в Європі з красивими пляжами. Також ми писали про красивий McDonald's в італійському Римі.
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