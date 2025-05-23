Пляж з найтеплішим морем у Туреччині

Пляж Коньяалті в Туреччині. Фото: з відкритих джерел

Вже за тиждень стартує сезон відпусток, проте ще не пізно планувати свій відпочинок. В Європі є райський куточок із теплим морем та красивим пляжем.

Про це пише Daily Express.

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Унікальність пляжу Коньяалті в Туреччині

Туристичні експерти Iglu Cruise визначили найкрасивіші пляжі Європи з найтеплішою водою влітку, і саме розкішний пляж Коньяалті посів перше місце. В літні місяці середня температура води тут становить 27,8 °C. Пляж розташований на захід від Анталії і простягається більш ніж на 13 кілометрів.

Популярний пляж також отримав статус "Блакитний прапор", що означає високу якість води, яка ідеально підходить для купання. Коньяалті оточують неймовірно красиві скелі.

Пляж Коньяалті в Туреччині. Фото: cdn1.tripoto.com

Після розслабляючого купання можна прогулятися чарівними вуличками старого міста Анталії, скуштувати дивовижні страви турецької кухні та побачити "гордість"міста — 40-метровий Жолобчастий мінарет, дивовижну мечеть, яка є однією з найпопулярніших визначних пам'яток у місті.

Нагадаємо, ми розповідали про бюджетний острів в Європі з красивими пляжами. Також ми писали про красивий McDonald's в італійському Римі.