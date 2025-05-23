Пляж с самым теплым морем в Турции

Пляж Коньяалти в Турции. Фото: из открытых источников

Уже через неделю стартует сезон отпусков, однако еще не поздно планировать свой отдых. В Европе есть райский уголок с теплым морем и красивым пляжем.

Об этом пишет Daily Express.

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Уникальность пляжа Коньяалти в Турции

Туристические эксперты Iglu Cruise определили самые красивые пляжи Европы с самой теплой водой летом, и именно роскошный пляж Коньяалти занял первое место. В летние месяцы средняя температура воды здесь составляет 27,8 °C. Пляж находится к западу от Анталии и простирается более чем на 13 километров.

Популярный пляж также получил статус "Голубой флаг", что означает высокое качество воды, которая идеально подходит для купания. Коньяалти окружают невероятно красивые скалы.

Пляж Коньяалти в Турции. Фото: cdn1.tripoto.com

После расслабляющего купания можно прогуляться по волшебным улочкам старого города Анталии, попробовать удивительные блюда турецкой кухни и увидеть "гордость" города — 40-метровый Желобчатый минарет, впечатляющую мечеть, которая является одной из самых популярных достопримечательностей в городе.

Напомним, мы рассказывали о бюджетном острове в Европе с красивыми пляжами. Также мы писали о красивом McDonald's в итальянском Риме.