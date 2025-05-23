Пляж с самым теплым морем в Турции

Невероятный пляж в Европе с самым теплым морем
Уже через неделю стартует сезон отпусков, однако еще не поздно планировать свой отдых. В Европе есть райский уголок с теплым морем и красивым пляжем.
Об этом пишет Daily Express.
Уникальность пляжа Коньяалти в Турции
Туристические эксперты Iglu Cruise определили самые красивые пляжи Европы с самой теплой водой летом, и именно роскошный пляж Коньяалти занял первое место. В летние месяцы средняя температура воды здесь составляет 27,8 °C. Пляж находится к западу от Анталии и простирается более чем на 13 километров.
Популярный пляж также получил статус "Голубой флаг", что означает высокое качество воды, которая идеально подходит для купания. Коньяалти окружают невероятно красивые скалы.
После расслабляющего купания можно прогуляться по волшебным улочкам старого города Анталии, попробовать удивительные блюда турецкой кухни и увидеть "гордость" города — 40-метровый Желобчатый минарет, впечатляющую мечеть, которая является одной из самых популярных достопримечательностей в городе.
Напомним, мы рассказывали о бюджетном острове в Европе с красивыми пляжами. Также мы писали о красивом McDonald's в итальянском Риме.
Читайте Новини.LIVE!