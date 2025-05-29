Отвратительный десерт в Малайзии - видео

Десерт. Иллюстративное фото: pexels.com

Ресторан KANTIN at The Granary в Малайзии стал популярным после создания экстравагантных десертов. В заведении подают пудинг в виде грязной губки для посуды.

Об этом пишет The Sun.

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Гиперреалистичный десерт выглядит как губка, которой только что вымыли тарелки на заднем дворе ресторана. Во время подачи на нем даже появляется мыльная пена. Десерт дополняют зеленым топингом, который напоминает средство для мытья посуды.

Этот необычный десерт состоит из лимонно-масляного бисквита с английским апельсиновым мармеладом с лимонной пенкой. Украшают его панданом из лайма.

К десерту гости получают бесплатную чашку "воды раковины для мытья посуды". На самом деле напиток является смесью куркумы, имбирной воды и кокосового масла. Стоит такой десерт 6 евро.

В Сети были шокированы видом десерта.

"Омг. Это действительно похоже на губку! На ней еще и пена есть!" — написал один из пользователей.

Напомним, мы рассказывали о польской "Венеции". Также турист поделился впечатлениями от китайской кухни.