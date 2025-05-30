Топ-5 полезных приложений для путешествий

Туристка поделилась полезными сервисами для путешествий
Планирование путешествия может быть не менее увлекательным, чем само путешествие — особенно, когда под рукой есть надежные сервисы. Они упрощают поиск билетов, жилья, маршрутов и интересных локаций.
Полезными сервисами поделилась тревел-блогерка dashassk_ в TikTok.
Как упростить себе жизнь в путешествии
Блогерша посетила более 20 стран и рассказала, какими сервисами и приложениями обычно пользуется в путешествиях:
- Airhint.com — сервис, анализирующий цены на билеты и вероятность того, что они подешевеют;
- приложение Visit a City — в нем есть много подборок интересных локаций и маршрутов во многих уголках мира;
- hotline.finance — на этом сервисе можно приобрести туристическую страховку и зеленую карту для авто;
- Too Good to Go — здесь вы можете приобрести Mystery Box с едой из популярных заведений по минимальной цене;
- rome2rio.com — этот сервис покажет маршруты автобусами, поездами и паромами в разных городах Европы и Азии.
@dashassk_
какими сервисами еще пользуетесь? 💡 Напоминаю, что по промокоду "MANDRYI" получаете 10% на любой полис в @hotline.finance 🚘♬ оригинальный звук - Даринка-путешественница🛬
Напомним, мы рассказывали о гадком на вид десерте в одном из ресторанов Малайзии. Также тревел-блогерка поделилась своим секретом, как получить лучшие места в самолетах Ryanair без дополнительных доплат.
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