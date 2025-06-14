Бюджетні курорти все включено для пенсіонерів — де відпочити і скільки треба грошей

Відпочинок на пляжі. Фото: Tripadvisor

Люди похилого віку менш схильні до курортного відпочинку. Далека дорога втомлює, як і великі натовпи туристів. Але комусь подобається проводити час на морському узбережжі навіть на пенсії. Постає питання, куди можуть бюджетно з’їздити українці влітку 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає про відпочинок "все включено" для пенсіонерів.

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Недорогі курорти "все включено"

Відпочинок за системою обслуговування "все включено" передбачає, що у вартість проживання в готелі повністю входить харчування. Тобто туристам не доведеться відкладати гроші, щоб поїсти в кав’ярні чи ресторані. Найкращим варіантом для людей похилого віку буде придбати путівку на курорт, у вартості якої передбачили трансфер, поселення і навіть страховку.

Українцям варто звернути увагу на "Золоті піски" в Болгарії. Всього 12 198 грн коштує проживання у тризірковому готелі Sunny Varshava (за 4 дні на одну людину). Він розташований неподалік пляжу, поблизу немає гучних закладів і популярних туристичних об’єктів. За відгуками гостей, готель дуже тихий і підходить тим, любить спокійний відпочинок.

Готель у Болгарії. Фото: скриншот

Інший бюджетний напрямок — Чорногорія. На відпочинку можна насолоджуватися блакитною чистотою Адріатичного моря, відвідувати озера, милуватися горами (сходження — не найкращий вибір для пенсіонерів), насолоджуватися природою національних парків або архітектурою стародавніх монастирів.

Поселення у тризірковому готелі Talia обійдеться туристам у 15 933 грн за дві доби. Він розташований у місті Херцег-Новий — гирло Которської затоки на березі Адріатичного моря. Українці отримають обслуговування за системою "все включено", пляж на відстані 50 метрів, численні екскурсії, доступ до відкритого басейну тощо.

Готель у Чорногорії. Фото: скриншот

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям не обов’язково їхати за кордон на відпочинок. Наші громадяни можуть запланувати відпустку в Буковелі (Івано-Франківська область), Трускавці (Львівська область) або Східниці (Львівська область).

Також ми писали, що пенсіонери в Україні мають багато пільг. Наприклад, безплатний проїзд у транспорті, знижки на комунальні послуги, безоплатну правову допомогу, субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, звільнення від сплати земельного податку тощо.