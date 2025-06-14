Ці 5 пільг пенсіонери часто ігнорують — на чому втрачають гроші українці

Люди похилого віку в громадському транспорті. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні для людей похилого віку діє розгалужена система соціальних пільг, яка охоплює грошові виплати, безплатні транспортні послуги та програми, спрямовані на покращення житлових умов. Однак не всі пенсіонери знають про державну підтримку, а тому втрачають гроші на послугах, які вони можуть отримати зі знижкою або безплатно.

Про те, за які 5 пільг не знає багато пенсіонерів, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Які пільги мають люди похилого віку

Громадяни пенсійного віку мають право на низку соціальних гарантій, покликаних зменшити їхнє фінансове навантаження. Проте багато хто досі не знає про п’ять найважливіших пільг, які надаються безплатно або за спеціальними умовами:

Безплатний проїзд у міському транспорті, на приміських автобусах і електричках за наявності пенсійного посвідчення. Пільги на оплату комуналки для сільських мешканців, які працюють у сфері освіти, охорони здоров’я чи культури — вони звільняються від сплати за житлово-комунальні послуги. Безоплатна або пільгова правова допомога, яку можна отримати через державні центри. Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, що значно знижують щомісячні витрати. Звільнення від сплати земельного податку, що дозволяє зекономити власникам ділянок.

У якому транспорті пенсіонерам доведеться оплачувати проїзд

Попри низку пільг для людей пенсійного віку, деякі види транспорту не передбачають безоплатного користування. Зокрема, оплата проїзду потрібна за:

виклик та користування таксі;

електрички далекого сполучення;

подорожі міжміськими залізничними маршрутами.

Що стосується комерційного транспорту в межах міста (наприклад, маршруток), то право на безплатний проїзд або наявність знижок визначається місцевою владою. Актуальна інформація щодо пільг має бути розміщена безпосередньо в салоні транспортного засобу та опублікована на офіційних ресурсах міських або сільських рад.

Раніше ми писали, що деякі українці можуть вийти на пенсію до 60 років — це стосується професій зі шкідливими або складними умовами праці, зокрема рятувальників, військових, вчителів і спортсменів.

Також ми розповідали, що пенсіонери зазвичай обирають недорогі тарифи з якісним зв’язком, оскільки стандартні пакети мобільних операторів з додатковими послугами їм не завжди потрібні.