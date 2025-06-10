Пенсії в Україні — скільки та за що доплачує держава у 2025

Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році українцям не варто очікувати на підвищення мінімальної пенсії. Також не зросте й мінімальна зарплата, яка напряму впливає на розмір гарантованої пенсії для людей із повним трудовим стажем.

Про те, скільки отримують пенсіонери та на скільки можуть зрости їх виплати у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Які виплати отримують українці похилого віку

За останні 10 років кількість пенсіонерів зменшилась на 1,8 мільйона — з 12,1 млн у 2015 році до 10,3 млн у квітні 2025-го. Однак щороку система приймає приблизно однакову кількість нових пенсіонерів — наприклад, у 2024 році ними стали 436 тисяч українців. Хоча у березні пенсії частково переглянули, це не вирішило головних проблем:

застарілий підхід до нарахувань;

низький рівень забезпечення пенсіонерів;

велику різницю у виплатах для різних категорій.

Більшість пенсіонерів — жінки. При цьому багато чоловіків виходять на пенсію раніше — через службу в армії, поліції або через шкідливі умови праці.

Пенсії в Україні фінансуються із внесків працюючих громадян (ЄСВ). Ідеально, коли на одного пенсіонера припадає двоє працюючих. Але нині ситуація майже один до одного:

10,6 млн платників;

10,3 млн пенсіонерів.

Це створює серйозне навантаження на систему. Середній розмір пенсії на квітень 2025 року — 6 085,7 грн, а фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера вже в лютому був 6 685 грн. Тобто більшість пенсіонерів не мають достатньо коштів навіть на базові потреби.

Особливо помітний контраст між звичайними пенсіями та виплатами суддям. У 2015 році суддівська пенсія перевищувала прожитковий мінімум у 8 разів, а нині — вже в 16 разів.

На яке підвищення виплат можуть очікувати пенсіонери у 2025 році

Уряд планував пенсійну реформу, але реальних змін досі не відбулося. Натомість людям похилого віку компенсують втрати через інфляцію віковими надбавками. Вони нараховуються автоматично й залежать від віку:

від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років і старше — 570 грн.

Надбавку отримують лише ті пенсіонери, чия основна пенсія не перевищує 10 340,3 грн. Щодо 2026 року, попередньо планується чергова індексація пенсій. Також можуть підвищити:

мінімальну пенсію до 2 564 грн (+203 грн);

максимальну пенсію (крім суддів) до 25 640 грн;

гарантовану пенсію для людей віком від 65 років із повним стажем — до 3 475,2 грн.

Очікується також зростання мінімальної зарплати до 8 688 грн. Однак без глибокої реформи пенсійна система залишатиметься несправедливою та нестабільною. Чимало українців продовжують отримувати "тіньову" зарплату або сплачують ЄСВ лише на мінімальному рівні. У таких умовах важко говорити про гідну старість і стабільні виплати у майбутньому.

Раніше ми писали, що деякі українці мають право на дострокову пенсію. Наприклад, після 55 років можна вийти на відпочинок, якщо є щонайменше 10 років стажу на шкідливій роботі.

Також ми розповідали, що освітяни можуть оформити пенсію за вислугою років. Проте якщо після цього вони продовжують працювати на іншій посаді, виникає питання, чи зберігається пенсія в такому випадку.