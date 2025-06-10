Пенсии в Украине — сколько и за что доплачивает государство в 2025

Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году украинцам не стоит ожидать повышения минимальной пенсии. Также не вырастет и минимальная зарплата, которая напрямую влияет на размер гарантированной пенсии для людей с полным трудовым стажем.

О том, сколько получают пенсионеры и на сколько могут вырасти их выплаты в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какие выплаты получают украинцы пожилого возраста

За последние 10 лет количество пенсионеров уменьшилось на 1,8 миллиона — с 12,1 млн в 2015 году до 10,3 млн в апреле 2025-го. Однако ежегодно система принимает примерно одинаковое количество новых пенсионеров — например, в 2024 году ими стали 436 тысяч украинцев. Хотя в марте пенсии частично пересмотрели, это не решило главных проблем:

устаревший подход к начислениям;

низкий уровень обеспечения пенсионеров;

большую разницу в выплатах для разных категорий.

Большинство пенсионеров — женщины. При этом многие мужчины выходят на пенсию раньше — из-за службы в армии, полиции или из-за вредных условий труда.

Пенсии в Украине финансируются из взносов работающих граждан (ЕСВ). Идеально, когда на одного пенсионера приходится двое работающих. Но сейчас ситуация почти один к одному:

10,6 млн плательщиков;

10,3 млн пенсионеров.

Это создает серьезную нагрузку на систему. Средний размер пенсии на апрель 2025 года — 6 085,7 грн, а фактический прожиточный минимум для пенсионера уже в феврале был 6 685 грн. То есть большинство пенсионеров не имеют достаточно средств даже на базовые потребности.

Особенно заметен контраст между обычными пенсиями и выплатами судьям. В 2015 году судейская пенсия превышала прожиточный минимум в 8 раз, а сейчас — уже в 16 раз.

Какое повышение выплат могут ожидать пенсионеры в 2025 году

Правительство планировало пенсионную реформу, но реальных изменений до сих пор не произошло. Зато пожилым людям компенсируют потери из-за инфляции возрастными надбавками. Они начисляются автоматически и зависят от возраста:

от 70 до 74 лет — 300 грн;

от 75 до 79 лет — 456 грн;

от 80 лет и старше — 570 грн.

Надбавку получают только те пенсионеры, чья основная пенсия не превышает 10 340,3 грн. Что касается 2026 года, предварительно планируется очередная индексация пенсий. Также могут повысить:

минимальную пенсию до 2 564 грн (+203 грн);

максимальную пенсию (кроме судей) до 25 640 грн;

гарантированную пенсию для людей в возрасте от 65 лет с полным стажем — до 3 475,2 грн.

Ожидается также рост минимальной зарплаты до 8 688 грн. Однако без глубокой реформы пенсионная система будет оставаться несправедливой и нестабильной. Многие украинцы продолжают получать "теневую" зарплату или платят ЕСВ только на минимальном уровне. В таких условиях трудно говорить о достойной старости и стабильных выплатах в будущем.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы имеют право на досрочную пенсию. Например, после 55 лет можно выйти на отдых, если есть не менее 10 лет стажа на вредной работе.

Также мы рассказывали, что педагоги могут оформить пенсию по выслуге лет. Однако если после этого они продолжают работать на другой должности, возникает вопрос, сохраняется ли пенсия в таком случае.