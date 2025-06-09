Пенсія за вислугу років — що треба знати при зміні роботи

Жінка за ноутбуком. Фото: Freepik

В Україні працівники освіти за певних умов можуть вийти на пенсію достроково — за вислугою років. Однак для деяких громадян, які скористалися таким правом при цьому вирішили продовжувати працювати, але вже на іншій посаді, залишається відкритим питання щодо того, чи зберігаються у такому разі пенсійні виплати.

Чи зможе отримувати пенсію за вислугу років особа, яка працювала вчителем, а потім влаштувалася на посаду асистента вчителя, пояснили в Пенсійному фонді України.

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У відомстві нагадали, що Закон визначає обов'язок пенсіонера повідомляти про факт свого працевлаштування або звільнення з роботи (стаття 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"), оскільки право на виплату пенсії чи визначення її розміру в окремих випадках залежить від того, чи працює пенсіонер, чи ні.

У яких випадках виплата пенсії припиняється

Зокрема, пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. У разі працевлаштування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється та поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи.

Водночас робота на посаді асистента вчителя в загальноосвітньому навчальному закладі не дає права на призначення пенсії за вислугу років. Відтак факт роботи на зазначеній посаді не впливає на виплату пенсії за вислугу років.

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