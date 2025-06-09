Пенсия за выслугу лет — что нужно знать при смене работы

Женщина за ноутбуком. Фото: Freepik

В Украине работники образования при определенных условиях могут выйти на пенсию досрочно — по выслуге лет. Однако для некоторых граждан, которые воспользовались таким правом при этом решили продолжать работать, но уже на другой должности, остается открытым вопрос о том, сохраняются ли в таком случае пенсионные выплаты.

Сможет ли получать пенсию за выслугу лет лицо, которое работало учителем, а затем устроилось на должность ассистента учителя, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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В ведомстве напомнили, что Закон определяет обязанность пенсионера сообщать о факте своего трудоустройства или увольнения с работы (статья 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"), поскольку право на выплату пенсии или определение ее размера в отдельных случаях зависит от того, работает пенсионер или нет.

В каких случаях выплата пенсии прекращается

В частности, пенсия за выслугу лет назначается при оставлении работы, дающей право на эту пенсию. В случае трудоустройства после назначения пенсии за выслугу лет на работу, дающую право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с работы.

Вместе с тем работа на должности ассистента учителя в общеобразовательном учебном заведении не дает права на назначение пенсии за выслугу лет. Поэтому факт работы на указанной должности не влияет на выплату пенсии за выслугу лет.

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