Українці можуть піти на пенсію у 55 років — хто входить у пільгову категорію

Деякі українці можуть вийти на пенсію у 55 років — хто пільговики
Деякі категорії українців можуть достроково оформити пенсійні виплати. Після досягнення 55-річного віку дозволяється вийти на заслужений відпочинок у разі наявності мінімум 10 років стажу роботи у шкідливих умовах.
Про це йдеться на офіційному сайті Пенсійного фонду України.
Кому належить дострокова пенсія
Пенсія за віком призначається після 60 років за умови наявності достатньої кількості страхового стажу. Але дехто з українців має право на пільгові умови оформлення: йдеться про працівників, які були зайняті на роботі зі шкідливими умовами праці.
"Наявність стажу роботи у шкідливих умовах тривалістю 10 років та страхового стажу не менше 25 років дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах за Списком № 2 після досягнення 55-річного віку", — йдеться на сайті ПФУ.
Згідно зі Списком № 2, в перелік таких професій і посад входять:
- машиністи;
- гірники;
- асфальтобетонники;
- муляри;
- електромонтажники;
- монтери колій;
- бурильники;
- підривники та ін.
Щоб підтвердити своє право на пільгове пенсійне забезпечення, необхідно мати відповідні записи у трудовій книжці чи уточнюючі довідки з місця працевлаштування. З документів беруть таку інформацію:
- період роботи, зарахований до спеціального стажу;
- професію чи посаду;
- характер виконуваної роботи;
- розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається період роботи;
- первинні документи, на підставі яких видана довідка.
Дуже часто в трудовій книжці відсутні відомості про зайнятість працівника упродовж повного робочого дня у шкідливих та важких умовах. Тож неможливо оформити пенсію на пільгових умовах виключно на основі цього документу.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, середній розмір пенсії в Україні збільшився на 7,5% порівняно з 2024 роком, хоча мінімальні виплати не оновилися. В розрізі областей найвищий показник станом на 1 січня 2025-го був у Києві — 8 017,65 грн, а найменший — на Тернопільщині (4 484,69 грн).
Також ми писали, що пенсіонерам не завадить звернути увагу на день народження, адже щомісяця пенсійні виплати збільшуються в певних категорій отримувачів. Українці мають право на підвищення грошового забезпечення за віком у червні.
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