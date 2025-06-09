Українці можуть піти на пенсію у 55 років — хто входить у пільгову категорію

Пенсіонерка. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Деякі категорії українців можуть достроково оформити пенсійні виплати. Після досягнення 55-річного віку дозволяється вийти на заслужений відпочинок у разі наявності мінімум 10 років стажу роботи у шкідливих умовах.

Про це йдеться на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

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Кому належить дострокова пенсія

Пенсія за віком призначається після 60 років за умови наявності достатньої кількості страхового стажу. Але дехто з українців має право на пільгові умови оформлення: йдеться про працівників, які були зайняті на роботі зі шкідливими умовами праці.

"Наявність стажу роботи у шкідливих умовах тривалістю 10 років та страхового стажу не менше 25 років дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах за Списком № 2 після досягнення 55-річного віку", — йдеться на сайті ПФУ.

Згідно зі Списком № 2, в перелік таких професій і посад входять:

машиністи;

гірники;

асфальтобетонники;

муляри;

електромонтажники;

монтери колій;

бурильники;

підривники та ін.

Щоб підтвердити своє право на пільгове пенсійне забезпечення, необхідно мати відповідні записи у трудовій книжці чи уточнюючі довідки з місця працевлаштування. З документів беруть таку інформацію:

період роботи, зарахований до спеціального стажу;

професію чи посаду;

характер виконуваної роботи;

розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається період роботи;

первинні документи, на підставі яких видана довідка.

Дуже часто в трудовій книжці відсутні відомості про зайнятість працівника упродовж повного робочого дня у шкідливих та важких умовах. Тож неможливо оформити пенсію на пільгових умовах виключно на основі цього документу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, середній розмір пенсії в Україні збільшився на 7,5% порівняно з 2024 роком, хоча мінімальні виплати не оновилися. В розрізі областей найвищий показник станом на 1 січня 2025-го був у Києві — 8 017,65 грн, а найменший — на Тернопільщині (4 484,69 грн).

Також ми писали, що пенсіонерам не завадить звернути увагу на день народження, адже щомісяця пенсійні виплати збільшуються в певних категорій отримувачів. Українці мають право на підвищення грошового забезпечення за віком у червні.